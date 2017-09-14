Şampiyonlar Ligi puan durumu (2017) Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın grubu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçlar oynandı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların ardından gruplardaki puan durumu listesi de oluştu. İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu ve gruplardaki son durum...

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDAKİ PUAN DURUMLARI

A GRUBU

Takım O G B M A Y AV Puan Manchester United 1 1 0 0 3 0 +3 3 CSKA Moskova 1 1 0 0 2 1 +3 3 Benfica 1 0 0 1 1 2 -1 0 Basel 1 0 0 1 0 3 -3 0

B GRUBU

Takım O G B M A Y AV Puan Paris Saint-Germain 1 1 0 0 5 0 +5 3 Bayern Münih 1 1 0 0 3 0 +3 3 Anderlecht 1 0 0 1 0 3 -3 0 Celtic 1 0 0 1 0 5 -5 0

C GRUBU

Takım O G B M A Y AV Puan Chelsea 1 1 0 0 6 0 +6 3 Atletico Madrid 1 0 1 0 0 0 0 1 Roma 1 0 1 0 0 0 0 1 Qarabağ 1 0 0 1 0 6 -6 0

D GRUBU

Takım O G B M A Y AV Puan Barcelona 1 1 0 0 3 0 +3 3 Sporting Lizbon 1 1 0 0 3 2 -1 3 Olympiakos 1 0 0 1 2 3 -1 0 Juventus 1 0 0 1 0 3 -3 0

E GRUBU

Takım O G B M A Y AV Puan Sevilla 1 0 1 0 2 2 0 1 Spartak Moskova 1 0 1 0 1 1 0 1 Liverpool 1 0 1 0 2 2 0 1 Maribor 1 0 1 0 1 1 0 1

F GRUBU

Takım O G B M A Y AV Puan Manchester City 1 1 0 0 4 0 +4 3 Shakhtar Donetsk 1 1 0 0 2 1 +1 3 Napoli 1 0 0 1 1 2 -1 0 Feyenoord 1 0 0 1 0 4 -4 0

G GRUBU

Takım O G B M A Y AV Puan Beşiktaş 1 1 0 0 3 1 +2 3 Monaco 1 0 1 0 1 1 0 1 RB Leipzig 1 0 1 0 1 1 0 1 Porto 1 0 0 1 1 3 -2 0

H GRUBU

Takım O G B M A Y AV Puan Real Madrid 1 1 0 0 3 0 +3 3 Tottenham 1 1 0 0 3 1 +2 3 Borussia Dortmund 1 0 0 1 1 3 -2 0 APOEL Nicosia 1 0 0 1 0 3 -3 0

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