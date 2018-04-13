UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kuraları çekildi... UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları 24-25 Nisan ile 1-2 Mayıs, tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi'nde son şampiyon Real Madrid'in yanı sıra Bayern Münih, Liverpool ve Roma takımları yarı final biletini aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Bayern Münih - Real Madrid
Liverpool - Roma
Bayern Münih-Real Madrid eşleşmesinin galibi, 26 Mayıs'ta Kiev'de oynanacak finalde ev sahibi statüsünde olacak.
— Habertürk Spor (@HTSpor) April 13, 2018
BAYERN MÜNİH
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne B Grubu'nda başladı. Alman temsilcisi bu grupta Anderlecht, PSG ve Celtic'le mücadele etti.
Gruptaki ilk maçında Anderlecht'i Allianz Arena'da 3-0 yenen Bundesliga devi, ikinci maçında PSG'ye deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Bayern, 3. maçta Celtic'i 3-0'lık skorla geçerken İskoçya'da da rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Alman temsilcisi 5. maçında Anderlecht'i deplasmanda 2-1, son maçta da PSG'yi 3-1 yendi.
Son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih, evinde 5-0 kazandığı mücadelenin rövanşında siyah-beyazlıları 3-1 mağlup ederek çeyrek final vizesi aldı.
Bundesliga ekibi, çeyrek finaldeki rakibi Sevilla'yı ilk maçta deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti. Allianz Arena'daki rövanş 0-0 bitse de Bayern Münih adını yarı finale yazdırdı.
LİVERPOOL
Liverpool, play-off'ta Hoffenheim'ı 2-1 ve 4-2'lik skorlarla yenerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
E Grubu'nda yer alan İngiliz ekibi, Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor ile mücadele etti.
Kırmızılar, ilk maçında Anfield'da Sevilla'yla 2-2, ikinci maçında da Spartak Moskova ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 3. hafta maçında Maribor'u deplasmanda 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Merseyside ekibi, Sloven rakibiyle evinde oynadığı maçı ise 3-0 kazandı. 5. haftada Sanchez Pizjuan'da Sevilla'yla karşılaşan Liverpool, rakibiyle 3-3 berabere kaldı. İngiliz temsilcisi, gruptaki son maçında Spartak Moskova'yı 7-0 mağlup ederek grup maçlarını tamamladı.
Liverpool, Devler Ligi'nin son 16 turunda Porto'yla eşleşti. Dragao'da rakibini 5-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde eden Kırmızılar, Anfield'da rakibiyle 0-0 berabere kalsa da çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Çeyrek final bir İngiliz kapışmasına sahne oldu. Manchester City ile eşleşen Liverpool, Anfield'daki ilk maçı 3-0 kazanarak geceye damga vurdu. Etihad'daki rövanşı da 2-1'lik skorla kazanan Liverpool yarı final biletini kaptı.
REAL MADRİD
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin H Grubu'nda Apoel, Borussia Dortmund ve Tottenham Hotspur ile mücadele etti.
Santiago Bernabeu'da APOEL'i 3-0'lık skorla geçen Galacticos, ikinci maçta da Almanya'da Dortmund'u 3-1 mağlup etti. İspanyol devi, evinde Tottenham'la 1-1 berabere kalırken, gruptaki 4. maçında İngiliz rakibine 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. 5. haftada APOEL'i deplasmanda 6-0'lık skorla geçen Galacticos, son maçta da Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etti.
Real Madrid, son 16 turunda Şampiyonlar Ligi'nin iddialı ekiplerinden PSG ile eşleşti. Bernabeu'da 3-1 kazanan Real, Paris'teki maçta da rakibini 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Galacticos, çeyrek final ilk maçında Juventus'a konuk oldu. Torino'da 3-0 kazanan Real Madrid, ikinci maçı evinde 3-1 kaybetmesine rağmen yarı finale yükseldi.
ROMA
Cengiz Ünder'li Roma, Şampiyonlar Ligi'nin C Grubu'nda Atletico Madrid, Karabağ ve Chelsea'ye rakip oldu.
İtalya'da Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne başlayan Roma, ikinci maçta Karabağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Roma, Stamford Bridge'de Chelsea ile 3-3 berabere kalırken, İngiliz rakibini evinde 3-0 gibi net bir skorla yendi. İtalyan temsilcisi, 5. hafta maçında Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid'e 2-0 yenilmesine rağmen, son maçta Karabağ'ı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Roma'nın son 16 turundaki rakibi Shakhtar Donetsk oldu. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in gol attığı maçta rakibine 2-1 kaybeden Roma, ikinci maçı evinde 1-0 kazanarak deplasman golü kuralıyla çeyrek finale yükseldi.
İtalyanlar, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ise adeta tarih yazdı. Camp Nou'da Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Roma, Katalanları İtalya'da 3-0 yenerek müthiş bir geri dönüşe imza attı ve yarı finalist oldu. Bu maçta Roma'yı yarı finale taşıyan 3. golün asistini milli yıldız Cengiz Ünder yaptı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi, bugün saat 14:00'te gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak olan kura çekimi organizasyonu, TRT SPOR kanalından canlı olarak izlenebilecek.
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