Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak maçlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en büyük orgazinasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, bu akşam grup karşılaşmalarında üst düzey kulüpler karşılaşacak. İşte akşam oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları programı...

27 EYLÜL UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI

27 Eylül Çarşamba:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Roma (İtalya)

21.45 Juventus (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

21.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Barcelona (İspanya)

21.45 Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

21.45 Anderlecht (Belçika) - Celtic (İskoçya)

21.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Manchester United (İngiltere)

21.45 Basel (İsviçre) - Benfica (Portekiz)