İlhan Cavcav sezonunda Spor Toto Süper Lig şampiyonuna verilecek kupa, Spor Toto Teşkilat Başkanlığında futbolseverler için görücüye çıktı.

Süper Toto Süper Lig’de oynanacak son iki maç olduğunu belirten Kasapoğlu, “İlhan Cavcav sezonu olması münasebetiyle de sporumuzun futbolumuzun duayeni merhum İlhan Cavcav’ı yad ediyoruz. Yoğun bir lig geçiriyoruz. Spor Toto Süper Lig hem şampiyonluk hattında hem de düşme hattı itibariyle ciddi bir rekabete sahne oluyor. Rekabetin yoğun olması sporun en önemli özelliklerinden biri. Bu durumdan dolayı, hem spor camiası olarak hem de Spor Toto Teşkilatı olarak mutluyuz. Henüz lig sonuçlanmadı. Fakat kupa şu an teşkilatımızda. Kupanın sahibi birkaç hafta içerisinde netleşecek. Şimdiden şampiyon olacak takımı, camiasını ve taraftarlarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.