Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 0-0 berabere kaldığı, Beşiktaş'ın da Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu 26. hafta maçlarının ardından takımların şampiyonluk oranları değişti.



İşte oranlar:

Galatasaray 2,10 > 2.00

Başakşehir 3,75 > 2,90

Beşiktaş 2,90 > 3,75

Fenerbahçe 4,75 > 5,25