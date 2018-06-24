Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Samsun 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Samsun 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 87.24 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:14 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 78.8 … Samsun 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 423.971 oyla yüzde 67.80 - Muharrem İnce: 138.591 oyla yüzde 22.16 - Meral Akşener: 54.024 oyla yüzde 8.64 - Temel Karamollaoğlu: 5.847 oyla yüzde 0.93 - Selahattin Demirtaş: 1.752 oyla yüzde 0.28 - Doğu Perinçek: 1.170 oyla yüzde 0.19 aldı.



Samsun 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 423.971 oyla yüzde 67.80Muharrem İnce: 138.591 oyla yüzde 22.16Meral Akşener: 54.024 oyla yüzde 8.64Temel Karamollaoğlu: 5.847 oyla yüzde 0.93Selahattin Demirtaş: 1.752 oyla yüzde 0.28Doğu Perinçek: 1.170 oyla yüzde 0.19

Genel seçime yüzde 87.74 oranında katılımın sağlandığı Samsun il genelinde saat 20:14 itibarıyla sandıklar yüzde 67.8 oranında açıldı. Samsun 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 367.469 oyla yüzde 70.03 - Millet İttifakı: 144.367 oyla yüzde 27.52 oranında oy aldı. Yine, Samsun 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 283.078 oyla yüzde 53.95 - MHP: 84.391 oyla yüzde 16.08 - CHP: 83.658 oyla yüzde 15.95 - İYİ Parti: 53.504 oyla yüzde 10.20 - SP: 7.205 oyla yüzde 1.37 - HDP: 5.324 oyla yüzde 1.01 oy aldı.



Saat 20:14 itibarıyla Samsun 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 367.469 oyla yüzde 70.03Millet İttifakı: 144.367 oyla yüzde 27.52AK Parti: 283.078 oyla yüzde 53.95MHP: 84.391 oyla yüzde 16.08CHP: 83.658 oyla yüzde 15.95İYİ Parti: 53.504 oyla yüzde 10.20SP: 7.205 oyla yüzde 1.37HDP: 5.324 oyla yüzde 1.0116 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…