Samsun AK Parti milletvekili aday listesi

27. Dönem Genel Seçim milletvekili adayları belli oldu. 24 Haziran 2018, Pazar günü yapılacak seçimlerde Samsun AK Parti milletvekili adayları açıklandı. İşte AKP'nin Samsun Milletvekili listesi...

Samsun Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayları

S.NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 AHMET DEMİRCAN YÜKSEK DOKTOR 2 YUSUF ZİYA YILMAZ YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR 3 ÇİĞDEM KARAASLAN YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR 4 FUAT KÖKTAŞ ORTA SERBEST/ÖZEL 5 ORHAN KIRCALI YÜKSEK AVUKAT 6 BEKİR KELEŞ YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 7 ELİF COŞKUN BİLGİN YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR 8 CANER GÖKTEPE YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR 9 MUHAMMET YASİR OKUDAN YÜKSEK MUHASEBECİ



AK PARTİLİ KIRCALI: "MİLLETİMİZ BİLİYOR, AK PARTİ GÜVEN VE İSTİKRARDIR"

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, “Milletimiz biliyor ki, ülkemizde güven ve istikrarın garantisi haline gelmiş bulunan AK Parti, verdiği sözleri tutar ve ortaya koyduğu hedeflere ulaşır, tutamayacağı sözleri vermez. AK Parti güven ve istikrardır” dedi.



Milletvekili Kırcalı, Samsun Merkez, Bafra ve Alaçam ilçelerinde düzenlenen bayramlaşma programlarına katılarak, vatandaşlarla bayramlaştı. Memleketi Bafra’da ise adeta mitingi andıran bir bayramlaşma programıyla karşılaşan Milletvekili Kırcalı, AK Parti Bafra ailesini bir arada görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Türkiye’nin, yeni yönetim sistemiyle birlikte sahip olduğu siyasi istikrarı kalıcı hale getireceğinin altını çizen Kırcalı, “Siyasi istikrar zemininde ekonomik istikrar daha da güçlenecek, hızlı ve etkili bir yönetim anlayışı hayata geçirilecektir. Böylece 2023 ve ötesine geçen hedeflerimize çok daha kolay ulaşma imkânına kavuşmuş olacağız. 16 yıllık AK Parti iktidarımızda toplumumuzun tüm kesimleri ile kucaklaştık. Hiçbir ayırım yapmadan hizmet ettik. Ülkemiz sağlıktan, eğitime, turizmden enerjiye, sanayiden, ulaşıma, tarımdan ekonomiye kadar her alanda büyük bir gelişim ve kalkınma yaşadı. Şimdi bu hizmetleri güven ve istikrar içinde daha ileriye taşıyacağız. Milletimiz biliyor ki, ülkemizde güven ve istikrarın garantisi haline gelmiş bulunan AK Parti, verdiği sözleri tutar ve ortaya koyduğu hedeflere ulaşır, tutamayacağı sözleri vermez. Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlere milletimiz 24 Haziran seçimlerinde bir kez daha dersini verecektir. Gezi olaylarını organize edenlere, partimizi kapatmak isteyenlere, 367 krizi çıkartanlara, 15 Temmuz ihanetini yapanlara, siyasi, ekonomik ve terör yolu ile her alandan ülkemize saldıranlara, milletimizi bölmek, Türkiye’mizin yükselişini engellemek isteyenlere aziz milletimiz sandıkta cevabı verecektir” diye konuştu.