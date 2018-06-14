Samsun'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Onbir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna gelinmesi ile birlikte Samsun halkı Ramazan Bayramı için heyecan içinde. Bu sene Ramazan Bayramı'nın, Müslümanların bayramı olarak bilinen Cuma gününe denk gelmesi ile birlikte İslam alemi çifte mutluluk yaşıyor. Peki, Samsun'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte 15 Haziran Samsun bayram namazı saati...

SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAATİ! (RAMAZAN BAYRAMI 2018)

Samsun'da sabah kılınacak bayram namazı ile birlikte İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. 15 Haziran 2018 Cuma Samsun Merkez'de Ramazan Bayramı namazı saat 05.47'de kılınacak.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden alınan bilgiye göre Samsun'un ilçelerinin bayram namazı saatleri:

SAMSUN 5:47 19 MAYIS 5:47 ALAÇAM 5:49 ASARCIK 5:48 ATAKUM 5:48 AYVACIK-SMS 5:46 BAFRA 5:48 ÇARŞAMBA 5:45 HAVZA 5:50 KAVAK 5:49 LADİK 5:50 SALIPAZARI 5:45 TEKKEKÖY 5:47 TERME 5:44 VEZİRKÖPRÜ 5:51 YAKAKENT 5:49

İLKADIM'DA BAYRAM SEVİNCİ BAŞLADI

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Ramazan Bayramı öncesi son mesai günü belediye çalışanları ile bayramlaşarak 'aileleri ve sevdikleriyle ile birlikte nice güzel bayramlar geçirmeleri' temennisinde bulundu.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok her yıl olduğu gibi bu bayramda son mesai günü Belediye personeli ile bayramlaştı. Başkan Tok, İlkadım Belediyesi İlkadım ve Gazi Hizmet Binalarını, Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesini ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini gezerek personeller ile bayramlaştı. İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcılarının da eşlik ettiği bayramlaşma ziyaretlerinde belediye çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Erdoğan Tok, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle binlerce İlkadımlı vatandaşı ağırlayan belediye çalışanlarına teşekkür etti.

"Bayramınızı kutluyorum"

Bütün birimleri gezerek çalışanlarla tek tek bayramlaşıp sohbet eden Başkan Tok, "İlkadım son yılların en büyük yükselişi ile altın çağını yaşarken bu hizmetlerin arkasında gece gündüz demeden canla başla çalışan belediyemizin personelleri var. Değerli vatandaşlarımıza birliktelik mesajları verirken en güzel örneği mesai arkadaşlarımızla büyük bir aile olarak gösteriyoruz. Bu birliktelikle İlkadım’a ve şehrimize kaliteli bir hizmet anlayışı sunmayı hedefliyoruz. İlkadım’a hizmet için büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarımın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Ramazan Bayramı yeniden kenetlenmeye vesile olsun"

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Başkan Tok, "Bayramlar, toplumsal hayata ayrı bir güzellik ve zenginlik katarken, milletimiz için de kucaklaşma ve kenetlenme günleridir. Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle vatandaşlarımızla kucaklaştık. Bu birlikteliği taçlandıracak Ramazan Bayramı bütün küslüklerin bitmesine, milletimizin kucaklaşmasına ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olsun. Bu mübarek Ramazan Bayramında canlarını vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz tüm değerleri bizlere armağan eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularımla anıyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin bozulmaması dileğiyle tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutlar, bayram coşkusunun ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Belediyemizde geleneksel olarak yapılan bayramlaşma törenimiz Ramazan Bayramı'nın 1. günü, saat 15.00 da İlkadım Hizmet Binamızda yapılacaktır. Bayramlaşmaya tüm halkımız davetlidir" diye konuştu.

Başkan Tok, Bayramlaşmanın ardından personelleriyle hatıra fotoğrafı çekildi.

SAMSUN'DA BAYRAM ÖNCESİ "DRONE" İLE TRAFİK DENETİMİ

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda "drone" desteğiyle gerçekleştirilen denetimlerde sürücüleri uyardı, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yaptı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarını aza indirmek için denetimlerini artıran trafik ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde oluşturulan noktalarda "drone" uçurarak inceleme yaptı.

Havadan alınan görüntülerde trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücüleri durduran ekipler, kurallara uymaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu, kurallara uymayanlar hakkında işlem yaptı.

Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimlerini artırdıklarını ve bayram boyunca kazaları aza indirmek için sık sık uygulama yapacaklarını söyledi.

Samsun-Ankara, İstanbul, Sinop ve Ordu karayolu üzerinde 4 önemli nokta belirlediklerini aktaran Akar, "Özellikle kazaların yoğun şekilde meydana geldiği yerlerde uygulama yapıyoruz. Amacımız trafik kazalarını en aza indirmek. Özellikle ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının çok olduğu yerleri seçtik. Ayrıca kırmızı ışık ihlali yapılan yerlerde de uygulama yapıyoruz. Yine hatalı sollama yani makas atan sürücüleri drone ile havadan tespit ediyoruz." dedi.

Akar, bayram öncesinde sürücüleri uyararak, "Özellikle ticari araç sürücüleri, uzun yollarda 2 saatte bir bulunduğunuz bölgelerde en az yarım saat dinlenin. Kesinlikle öndekini yakın takip yapmayın, aşırı hız ve hatalı sollamadan kaçının. Şehirler arası otobüs sürücüleri, mutlaka 4,5 saatte bir mola verin. Bunlar hem sizin, hem yolcuların hem de ailenizin can ve mal güvenliği için kesinlikle uyulması gereken kurallardır." değerlendirmesinde bulundu.

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