Samsun'un Canik ilçesinde 5'i TIR, 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.



DHA'nın haberine göre, Samsun'un Canik ilçesi Beledievleri Mahallesi viyadük üstünde saat 03.45 sıralarında meydana gelen kazada, bir TIR'ın yolun solundaki bariyerlere çarpması sonucu arkadan gelen diğer araçlar da birbirlerine çarptılar. 5'i TIR toplam 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 15 kişi yaralandı.



Yaralılardan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Havva Karaağaç´ın hayati tehlikesi bulunurken, diğer yaralılar Nurgül Işgın, Mahmut Işgın, Hatice Boran, Sümeyye Hafza Boran, Hüseyin Selman Boran, Süleyman Boran ve Mesut Uğural, Gazi Devlet Hastanesi'ne; Hatun Karağaç, Yılmaz Boran, İbrahim Hamza Boran ve Furkan Karaağaç, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Mustafa Aysüne, Emre Şahinkaya ve Özlem Aysüne ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.





Kazadan dolayı viyadüğün üstü uzun süre araç trafiğine kapatılırken, ulaşım alt yoldan verildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.









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