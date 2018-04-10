Bafra ilçesinde bir kadının, boşanma davası için adliyeye gelen eşi ile kayınpederi tarafından darp edildiği öne sürüldü.



İddiaya göre, boşanma davası için Bafra adliye binasında bulunan 23 yaşındaki Tuğçe B. ile eşi Süleyman B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Tuğçe B., eşi ve kayınpederi Osman B. tarafından darp edildi.



Tuğçe B, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman B. ise adliyede görevli polis memurunca gözaltına alındı.



Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan Osman B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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