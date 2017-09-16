Babasının otomobille çarptığı minik Betül öldü

Samsun'un Vezirköprü İlçesi'nde 2.5 yaşında Betül Berfin C., manevra yapan babasının kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü.



DHA'nın haberine göre olay, Samsun'un Vezirköprü İlçesi Mezra Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. 25 yaşındaki Nihat C., otomobiliyle manevra yaparken, evin önünde bulunan ve bir anda yola atladığı öne sürülen kızı Betül Berfin C.'ye çarptı. Otomobilin altında kalan küçük kız, kaza yerinde öldü. Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi ardından Betül Berfin C.'nin cenazesi bugün öğlen namazının ardından toprağa verildi. Baba Nihat C. jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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