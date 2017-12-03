Samsun'da çocuklarını görmek isteyen kişi kayın biraderinin bıçaklı saldırısına uğradı

Samsun'da bir kişi ayrıldığı eşinin yanında kalan çocuklarını görmeye gidince kayın biraderinin bıçaklı saldırısında yaralanarak hastanelik oldu.



İHA'nın haberine göre, olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. A. (50) yaklaşık 1.5 yıl önce ayrıldığı eşinde kalan 2 çocuğunu görmek istedi. Kayın biraderi M. D.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan M. A., yüzünden yaralandı.



112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan M. A., tedavi altına alındı. Eşinden 1.5 yıl önce ayrıldığını belirten M. D., "Çocuklarım eşimin yanında kalıyor. Onları görmek için kayın biraderime telefon açıyordum o da bana çocukları getiriyordu. Kayın biraderim M. D. bana çocukları getireceğini söyleyip olay yerine çağırdı. Burada bana ekmek bıçağı ile saldırdı" dedi.



Polis olay yerinden kaçan M. D.'yi yakalamaya çalışırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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