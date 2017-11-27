Samsun'da eşine ateş edip, 2.5 yaşındaki kızını vuran koca aranıyor

Samsun'da eşine tabancayla ateş edip, kazara kızı B.Y.'yi vurduğu iddia edilen baba Yakup Y., polisin takibi sonucu bugün İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alının şüpheli, ifadesi alınmak için emniyete götürüldü.

DHA'nın haberine göre, 2 çocuk annesi Esra Y., 5 yıllık eşi Yakup Y.'den şiddet gördüğü iddiasıyla 3 ay önce evi terk edip baba evine yerleşti. Genç kadın, daha sonra da polise giderek eşinden şikayetçi oldu. Dün kızı B.Y. ile çarşıya çıkan Esra Y., işlerini bitirip eve dönerken apartman girişinde eşi Yakup Y.'nin saldırısına uğradı. Yakup Y., üzerindeki tabancayla eşine ateş etti. Saldırırda Esra Y. yara almazken, yanında bulunan kızı B.Y. sol karın boşluğundan tek kurşunla yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra amblansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun Bakım Ünitesin'de tedavi altında tutulan B.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.