Samsun'un Bafra ilçesinde, minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



İbrahim Satılmış idaresindeki minibüs, Mevlana Mahallesi İrşadiye Caddesi'nde Mahmut Olgun'un kullandığı kamyonet ile çarpıştı.



Kazada, kamyonetteki 52 yaşındaki Hadiye Durmuş olay yerinde yaşamını yitirdi. 49 yaşındaki Hayriye ve 21 yaşındaki Kadir Kılcı, 17 yaşındaki Sadiye ve 47 yaşındaki Elmas Yılmaz, 66 yaşındaki Hacer Olgun ile 58 yaşındaki Hamide Usta yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kamyonette bulunanların tarım işçisi oldukları ve işe gittikleri öğrenildi.

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