Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli veteriner hekim Tuncay Eker tarafından 'Erken teşhiste biodedektör köpekler' projesi hazırlandı.
DHA'nın haberine göre; proje kapsamında, hastanın nefesini, derisini, idrarını ya da dışkısını koklayarak kanser teşhisini yapabilecek köpekler yetiştirilmesi amaçlanıyor. Projenin şu an hazırlık aşamasında olduğunu söyleyen veteriner hekim Eker, şöyle konuştu: "Kanser teşhis eden köpekler yetiştirmek istiyoruz. Türkiye'de ilk defa yapılacak bir proje. İlgili kurumlarla görüşmelerimiz sürüyor. Protokol imzalanmasının ardından proje çalışmaları başlayacak. Bu konu ile ilgili yurt dışında yapılan birçok çalışma ve uygulama var. Bu köpeklerle kanser hastalığı çok rahat teşhis edilebilecek. Başarı oranları çok yüksek. Tıbbi cihazlardan bazen daha da iyi olduğunu gördük. Birçok bilimsel kaynakta da bunlar mevcut. Yurt dışında yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Erken teşhis yaparak birçok insanını hayatını kurtarmış olacağız. Aynı zamanda da hipoglisemide de kullanacağız."
"32 AY İÇİNDE UYGULAMAYA GEÇECEĞİZ"
32 ay içinde projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını söyleyen Eker, "Şu an hazırlık aşamasındayız. Bu projenin uygulanmasına geçilecek. Tabii ki bu biraz zaman alacak. 32 ay içinde projeyi uygulamaya geçeceğiz. İlk etapta köpeklerimizi belirleyip, eğiteceğiz. Köpeklerin eğitim yeteneğine göre 3 ila 6 ay arasında kanseri teşhis edebilir hale getireceğiz. Köpekler koklayarak kanseri teşhis ediyorlar. Kolon, bağırsak, mide ve ince bağırsak kanserlerinde dışkıyı koklatıyoruz; prostat, rahim, idrar kesesi, böbrek kanserlerinde idrarı koklatıyoruz; deri ve meme kanserlerinde deri bölgelerini koklatıyoruz; akciğer kanserinde ise solunumu koklayarak kanseri teşhis ediyor" dedi.
"ÖNCELİKLE KANSERLİ DOKU VE KOKUSUNU TANIYACAK"
Öncelikle köpeğin kanserli olan dokuyu ve kokusunu tanımasını sağlayacaklarını anlatan Eker, şunları kaydetti:
"Nasıl emniyette narkotik ya da bomba arama köpekleri var, onlar nasıl buluyorsa sistem bunun üzerine kurulu. "Öncelikle köpeğin kanserli olan dokuyu tanımasını, o kokuyu tanımasını sağlayacağız. Organik yağ asidi kokusu. Kanserli olan vücut bu yağ asidini salgılıyor. Bu yağ asidinin kokusunu köpek tanıyor sonra köpek bu kokuyu tespit ettikçe ödüllendiriyoruz. Köpek ödülü aldıkça o kanser kokusunu alıp işaretliyor. Bu sistem yurt dışında birçok ülkede kullanılıyor. Amacımız; bu köpekleri yetiştirip, Türkiye'ye dağıtmak istiyoruz. Bu köpeklerle beraber birçok yerde tahlil analiz merkezleri oluşturmak istiyoruz. Zaten okulumuzda veteriner sağlık teknisyeni yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz de bu çalışma için uygun. Özellikle av köpeklerine yatkın olan, koku alma duyuları daha üst düzeyde olan köpek cinslerinden seçerek bu çalışmayı yapacağız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.