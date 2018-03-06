Samsun'da karı-koca, sosyal medya hesapları üzerinden telefon satma bahanesiyle 100'den fazla kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla polisin takibi sonucu yakalandı.

İHA'nın haberine göre, Samsun'un Vezirköprü İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir sosyal paylaşım sitesinden satılık cep telefonu ilanı vererek ücretlerini alıp telefonları sahiplerine göndermedikleri, 100'den fazla kişiyi bu yöntemle dolandırıp haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 39 yaşındaki Suat B. ve eşi 32 yaşındaki Zeynep B. polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu Sakarya'nın Karasu ilçesindeki evlerinde yakalanan Suat B. ve Zeynep B. Samsun'a getirildi.

HAKLARINDA YAKALAMA KARARI VARMIŞ

Gözaltına alınan karı-koca ile birlikte olayda kullandıkları değerlendirilen 1 adet laptop bilgisayar, 2 adet tablet, 4 adet cep telefonu, 8 adet simkart ve 10 adet simkart yuvası ele geçirildi. Yapılan araştırma sonucu Suat B.'nin 139, Zeynep B.'nin ise 54 ayrı suçtan haklarında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosundaki sorguları tamamlanan Suat B. ve Zeynep B., bugün Vezirköprü Adliyesine sevk edildi.

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