Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gören E., isimli şüpheli ile aralarında husumet bulunan Mehmet K. (67), cadde üzerinde karşılaştı. Şüpheli yanında bulunan ruhsatsız pompalı tüfekle rastgele ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Mehmet K. iki ayağından, yanında bulunan kimliği belirsiz bir kişi de ise tüfekten çıkan saçmalarla alnından yaralandı.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Mehmet K. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer yaralı ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinden kaçan Gören E. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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