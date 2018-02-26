Samsun'da TIR'ın dorsesi çalındı

Samsun'da park halindeki tırın dorsesi çalındı.

İHA'nın haberine göre, olay Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yük taşımacılığı yapan Gürcistan plakalı TIR, 22 Şubat Perşembe akşamı 19 Mayıs Sanayi Sitesi'ne gelerek dorsesini park etti. Bugün TIR'ı ile birlikte dorseyi almak için sanayiye giden TIR sürücüsü, dorsenin yerinden olmadığını fark edince durumu hemen polislere bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, TIR dorsesini bulmak için çalışma başlattı.

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