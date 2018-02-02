Samsun'da yediği trafik cezasını protesto eden 32 yaşındaki Hakan S., atletizm stadyumundaki metrelerce yükseklikteki aydınlatma direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İHA'nın haberine göre olay Samsun'un İlkadım İlçesi Liman Mahellesi'nde saat 12.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik polisleri Hakan S.'ye ters yönde TIR kullandığı için ceza kesmek istedi. İddiaya göre ehliyetindeki 100 ceza puanı dolan TIR sürücüsü Hakan S., ehliyetine el koyulmasından korktuğu için polisten kaçarak hemen yakınında bulunan İlkadım Altetizm Stadyumu'ndaki metrelerce yükseklikteki aydınlatma direğine tırmandı. Kendisine haksızlık yapıldığını savunan Hakan S., dakikalarca inmeyerek kendisine kesilen cezaya tepki gösterdi. 20 dakika sonra ikna edilen Hakan S., kendi imkanlarıyla direkten inerek polislerin yanına gitti.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Trafik polisleri, Hakan S.'ye ters yolda araç kullanmak suçundan 108 TL, para cezası kesti. Bu cezanın yanı sıra görev başındaki memura ehliyet ve ruhsat vermeme ve intihar girişiminde bulunduğu için de işlem yapıldı. Aldığı cezalarla birlikte ehliyetindeki ceza puanı limiti 100'ü aşan Hakan S.'nin ehliyetine el koyuldu. Hakan S., yere indikten sonra verdiği tepkide haklı olduğunu iddia etti.

Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Hakan S., ifadesi alınmak ve işlemleri tamamlanmak üzere karakola götürüldü.

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