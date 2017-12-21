Samsun'da bir üniversite öğrencisi, trafik tartışmasında tek yumrukla çenesini iki yerinden kıran şahsın yakalanmasını istiyor.
İHA'nın haberine göre olay, 16 Aralık Cumartesi akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kazazede üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Hasan Bayraklı'nın verdiği bilgiye göre; makas atma sonucu kaza tehlikesi geçiren Bayraklı'nın çıkan tartışmada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tek yumrukla çenesi kırıldı. Kendi imkanları ile hastaneye giden Bayraklı'nın iki yerden çenesinin kırık olduğu anlaşıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 5 saat ameliyatta kalan Bayraklı'nın tamamen iyileşmesinin bir yılı bulabileceği bildirildi. Şahsın boksör olabileceğini belirten Bayraklı, kendisine vuran şahsın bir an önce bulunmasını istedi.
"BÜYÜK İHTİMALLE BOKSÖRDÜ"
Olay anını anlatan Hasan Bayraklı, "Ben otomobilimle ana yolda orta şeritten gidiyordum. Arkadan sağdan bir otomobil geldi. Sağ şeritteki arabaya vurmamak için makas attı. Makas attığı sırada beni kaza yaptırıyordu. Ondan sonra durdu. Durduktan sonra geldi hiç bir şey konuşmadan direkt bana yumruk attı. Beni yere doğru itti. Vurmaya devam edecekken arkadaşım ayırdı bizi. Ağzımdan akan kanı görünce arabaya binip gitti. Çenemin iki yerinde kırık var. Bana vuran kişi iri yapılı uzun boylu büyük ihtimalle boksördü. Arkadaşımda boksördü. Bunu teknik bilen bir insanın yapabileceğini söyledi. Şikayetçi olduk ama aradan 6 gün geçmesine rağmen bulunamadı" dedi.
"NORMAL BİR İNSAN BUNU YAPAMAZ"
Oğluna vuran kişinin bir an önce bulunmasını isteyen Ömer Bayraklı, "Normal bir insan bunu yapamaz. Araçtan iner inmez tek yumrukla bu hale getirmiş. Sağlı sollu iki tarafta kırık var. 5 saat ameliyatta kaldı. Bu kişiden şikayetçiyiz. Cumartesi gününden beri polisin bulmasını bekliyoruz. Biz burada hastanedeyiz. O kişi evinde yatıyor. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.
MOBESE görüntülerini inceleyen polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.
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