Samsun'da yaşayan ve böbrek yetmezliği hastası olan Resul Cebi'ye 2,5 ay önce eşi Zeynep Cebi'den alınan böbrek nakledildi. 2 çocuk sahibi Cebi çifti, 8 yıldır bir yuvayı ve hayatı paylaştıklarını belirterek nakil ile böbreklerini de paylaştıklarını söyledi. Zeynep Cebi eşine böbreğini verme kararı alırken bir an bile tereddüt etmediğini dile getirdi.

DHA'nın haberine göre; Samsun'da yaşayan ve 18 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören Resul Cebi'nin (37) sağlık durumu geçen yıl kötüleşti. Diyalize girmeye başlayan Cebi'ye doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Cebi'nin ailesinde uygun kan ve doku uyumu bulunup bulunmadığı araştırıldı. Yapılan tetkiklerde Cebi'nin annesi ve erkek kardeşinin dokusunda uyum olmadığı belirlendi.

8 yıllık eşi Zeynep Cebi'nin (34) ise dokusu uyum sağladı. Bunun üzerine geçen 5 Aralık'ta Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla 2 çocuk annesi Zeynep Cebi'den alınan böbrek eşine nakledildi. Ameliyat başarılı geçti. Eşinin sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Zeynep Cebi, Karar vermek zor olmadı çünkü böbreğimi vereyim mi vermeyeyim gibi bir düşüncem hiç olmadı. Ben direk eşime böbreğimi vermek istedim ve zaten gönüllüydüm. Çok şükür kanımız ve dokumuz uyum sağladı. Çok az bir ihtimal gerçekleşti bizim için mucize oldu. Ben aynı durumda olsam eşim de hiç düşünmeden bu kararı verirdi. Biz bir aile olarak sevinçlerimizi, üzüntülerimi hayatımızı paylaşıyorduk şimdi böbreklerimizi de paylaştık tam bir bütün olduk şu anda dedi.

Memur olan Resul Cebi, ise hiç bir akrabalık yakınlığı bulunmayan eşinin dokusunun kendisi ile uyum sağlamasının çok düşük bir ihtimal olduğunu ve bu ihtimalin gerçekleştiğini dile getirerek 18 yıldır bu süreç vardı bir anda kötüleşti 4,5 ay diyalize girdim sonra doktorlarım ya diyalize devam edeceğimi ya da nakil olacağımı söylediler. Eşimle dokularımız tuttu ve Allah razı olsun böbreğini bana verdi. Biz eşimle severek evlendik hem kalbimizi hem böbreğimizi paylaştık. Allah bütün hastalara şifa versin. Eşim hasta olsa ben aynı kararı verecek olsam bende bir dakika tereddüt etmezdim. Eşim de böyle yaptı. 5 Aralık'ta kendisinin doğum gününde nakil ameliyatı oldum. Şimdi sağlık dururum gayet iyi. Bundan sonra hayatımızı artık daha sağlıklı bir şekilde devam ettireceğiz. Herkesin organ nakli konusunda duyarlı olmasını istiyoruz diye konuştu.

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