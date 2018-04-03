Samsun-Krasnodar uçak seferleri yeniden başladı

Rusya ile karşılıklı işbirliği ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla Samsun ile Krasnodar arasında başlatılan uçak seferleri kapsamında Krasnodar'dan kalkan uçak saat 16.50’de Samsun-Çarşamba Havaalanı'na indi. Uçakla; iş adamı, bürokrat, turizm, sağlık ve basın mensuplarından oluşan 40 kişilik konuk kafile Samsun'a geldi.

İHA'nın haberine göre, uçuşlar haftada iki gün (salı ve cumartesi) tarifeli olarak gerçekleştirilecek. Karşılıklı düzenlenen seferlerle; Türkiye ve Samsun için büyük bir pazar konumunda olan Rusya ile karşılıklı kazan kazan temelli ilişkiler kurulacak. Uçuşların tekrar başlamasında memnun olan Rus kafilesi için çevre illere de geziler düzenlenecek.

"TARİHİ BİR GÜN"

Uçuşların tekrar başlaması ile iki ülke ilişkilerin gelişeceğini söyleyen Mambeğ Bölgesi Belediye Başkanı Tahumov Ruslan Aslanbekovic ve Cerakay Bölgesi Belediye Başkanı Kağazejev Yuri Nurbiyeviç, ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali açılışı için Türkiye'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile aynı gün Türkiye'de olmalarını tarihi bir gün olduğunu belirttiler.

"ASIL İŞ SAMSUNLULARA DÜŞÜYOR"

Rus misafirleri havaalanında karşılayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, "Samsun ile Krasnador arasında 2017 Mayıs ayında tarifeli uçak seferleri Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri ile başlamıştı. Bu seferler havaalanımızın bakım onarıma alınması ile kesintiye uğramıştı.

Uçuşlarımız 2018 Nisan itibariyle bu gün haftada iki sefer salı ve cumartesi günü olmak üzere yeniden başladı. Samsun için bir dönüm noktası. Kıyının karşı tarafındaki komşularımızla, kültürel, sosyal, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için bu uçuşlar büyük bir dönüşüm. Kuzeyin kuzeye açılan kapısı olan Samsun uluslararası anlamda önemli bir konumda olacak. Bu uçuşların başlamasına çok büyük emek sarf eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.

Samsun Valimize de teşekkür ediyoruz. Burada asıl görev Samsunlulara, iş adamlarımıza ve sanayicilerimize düşüyor. Hep birlikte bu ilişkileri geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

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