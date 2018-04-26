Yılın başında satışa sunulan Galaxy S9 ve Galaxy S9+, şubat ayı sonunda 128 GB’a kadar depolama seçenekleriyle ülkemizde de satışa çıkarılmıştı. Samsung, telefon ailesine 256 GB’lık yeni bir sürüm ekledi ve Türkiye’ye getirdi.

64 GB’lık Galaxy S9+ 5.199 TL fiyat etiketiyle sunulurken, 256 GB’lık model ise ülkemizde 5.699 TL fiyatla satışa çıktı. 256 GB’lık dahili depolama kapasitesinin yanı sıra, telefon 400 GB’a kadar microSD kart desteği sunuyor.

6,2 inç Super AMOLED ekranla gelen Galaxy S9+, Exynox 9810 yonga setine ve 6 GB belleğe sahip. 3.500 mAh pille donatılan cihaz saniyede 960 kare çekebilen ağır video çekim özelliği ve kamerasının düşük ışık performansıyla öne çıkarılmıştı.

256 GB’lık Galaxy S9 Plus şu an için yalnızca Samsung Türkiye’nin resmi çevrimiçi mağazasındansatın alınabiliyor.

GALAXY S9’UN PİL ÖMRÜ NASIL UZATILIR?