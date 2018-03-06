Samsung, J serisi ile orta segmentte hatırı sayılır bir seviyeye ulaştı. Galaxy J7 modeli ile beklentilerin üzerine çıkan Güney Koreli teknoloji devinin bu yıl piyasaya süreceği Galaxy J8 modeli de göründü.

Samsung Galaxy J8'in internete sızan Geekbench test sonuçları hem bu telefonun performansını hem de özelliklerini gösterdi. Tek işlemci testinden 728 puan alan telefon, çoklu işlemci testinden ise 3683 puan almayı başardı. Samsung Galaxy J8, aldığı bu puanlarla orta segmentte ne kadar iddialı olduğunu da göstermiş oldu.

Samsung Exynos 7870 yonga setine sahip telefonda aynı zamanda 3GB RAM bulunuyor. Kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çıkması beklenen telefonun uygun fiyatıyla akıllı telefon meraklıları için iyi bir alternatif olacağı düşünülüyor.