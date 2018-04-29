Kısa bir süre öncesine kadar Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de Snapdragon 845 yonga setine sahip modelin piyasaya sürüleceği iddia ediliyordu. Ancak bugün internete düşen bir görsel, Samsung'un yeni amiral gemisi Note 9 hakkında daha farklı bilgiler içeriyor.

Çin kaynaklı bir internet sitesinin haberine göre Samsung, bir kez daha iki farklı yonga setine sahip modelle piyasaya giriş yapacak. Buna göre, Note 9 modeli Amerika Birleşik Devletleri'nde Snapdragon 845 yonga setiyle satışa sunulacakken Çin'de ve dünyanın geri kalan bölgelerinde Exynos 9810 yonga setiyle satışa çıkarılacak.

Sitenin haberine göre Note 9’un diğer kesinleşen özellikleri ise 6GB RAM, 4000mAh batarya, 6,4 Süper AMOLED ekran ve 12MP arka kamera.