Samsung Galaxy Note 9'un muhtemel çıkış tarihi olarak 2018 yılının ağustos ayı gösteriliyor. Yani daha telefonun raflardaki yerini almasına bir hayli süre var. Bununla birlikte şu an için Galaxy Note 9'a ilişkin en büyük merak konusu parmak izi okuyucusu.

Geçtiğimiz günlerde servis edilen haberlerde, parmak izi okuyucusunun yine bir tuşa bağlı olacağı aktarılmıştı. Ancak KGI'nin ünlü analisti Ming-Chi Kuo'nun bugün paylaştığı bilgiye göre, Note 9'da parmak izi okuma sensörü ekranın alt kısmına konumlandırılacak.

Ming-Chi Kuo'nun yaptığı açıklamaya göre Güney Koreli teknoloji devinin, ana ekranın alt kısmına parmak izi sensörünü yerleştirmek için üç veya dört farklı çözümü var. Ancak Samsung, çözümlerden yalnızca ikisi üzerinde ciddi şekilde çalışıyor ve muhtemelen ağustos ayına kadar da birine karar vermiş olacak.