Güney Kore basınına göre Samsung, Galaxy Note 9 ve Galaxy S10 için takvimi geriye çekiyor. İddialara göre üretimine 2 ay önce başlanan Galaxy Note 9'un ağustos ayında tanıtılması planlanıyor. Geçtiğimiz yıl Note 8'in eylül ayında tanıtıldığı göz önüne alınırsa, Note 9'da Samsung, takvimi biraz geriye çekti.

Galaxy S10 için de benzeri bir durum söz konusu. Yine Güney Kore basınına göre S10, önümüzdeki ocak ayında gerçekleşecek olan CES 2019'da tanıtılacak. Peki yeni akıllı telefonlar için Samsung'un takvimi öne almasının sebebi ne? Ortaya atılan ilk iddia, Samsung Galaxy S9'un düşük satış rakamları. Firma bir an evvel bir sonraki sürüme geçip S9'u geride bırakmak istiyor. Bu amaçla da hem Note 9 hem de S10 satışa sunulacak.

Takvimin değişmesindeki bir diğer sebep de Apple'ın iPhone SE hamlesi. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen yeni akıllı telefona karşı Samsung da sessiz kalmak istemiyor. Apple'ın filine karşı Samsung'un vezirini hareket ettirmesi gibi bir sonuç ortaya çıksa da, Güney Koreli şirket bu hamle ile iPhone SE2'nin rüzgarını biraz keseceği görüşünde.