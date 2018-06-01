Güney Kore kaynaklı bir iddiaya göre Samsung Galaxy S10, 3 adet arka kameraya sahip olabilir. İlk olarak Huawei P20 Pro'da gördüğümüz, Apple'ın da iPhone X Plus'da uygulaması öngörülen üçlü arka kamera, Samsung'un da gündeminde yer alıyor.

Ocak ayında duyurulması beklenen Galaxy S10'u, iPhone X Plus'dan önce çıkarmak isteyen Samsung, söylentiye göre üçlü arka kamera üzerine çalışıyor. Güney Koreli şirketin, normal çekimler için 40 MP, monokrom için 20 MP ve zoom için 8 MP'lik arka kameraları bulunan Huawei P20 Pro'ya nasıl bir alternatif sunacağı merak konusu. Üç kamera desteği sayesinde Galaxy S10'a gelişmiş optik zoom, yüksek görüntü keskinliği ve düşük ışık performansı gibi avantajlar kazandırmayı planlayan Samsung, cihazı 3D algılama sensörüyle de donatacak.