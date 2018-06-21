Samsung’un heyecanla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy S10’a ait olduğu ileri sürülen bir görsel Twitter’da paylaşıldı. Sızıntı kaynağı Ice Universe kullanıcısının yüklediği fotoğrafta Galaxy S10’un prototipi yer alıyor.

Eğer bu dizayn doğru ise Samsung S serisinde büyük bir teknolojik sıçrama yapacak gibi görünüyor. Prototipte görüldüğü kadarıyla ekran, cihazın ön yüzünü tamamiyle kaplıyor. Kamera ve diğer sensörler ise kaldırılmış. Samsung’un ön kamera sorununu nasıl çözeceğini henüz bilinmiyor ancak geçtiğimiz günlerde Çinli üreticiler Oppo ve Vivo benzer tasarımlı akıllı telefonlar tanıtmıştı. Vivo Nex ve Oppo Find X’ta kameralar mekanik bir sistem sayesinde gerektiğinde cihazdan çıkarılıyor ve kullanılabiliyordu. Henüz kesin olmasa da Galaxy S10’da da benzer bir sistemin olacağı tahmin ediliyor.

Yine Ice Universe’nin paylaşımına göre 2019’ta tanıtılacak olan Samsung Galaxy S10’da yeni Exynos işlemcisi kullanılacak. Piyasada bulunan işlemcilerden çok daha gelişmiş olacağı belirtilen Exynos 9820 ile Galaxy S10, performans olarak da rakiplerini epey zorlayacak.