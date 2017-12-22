Galaxy S9 ve S9 Plus model akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanan Samsung, S8/S8+ ve Note 5 modelleri için yazılım güncellemesi getirdi. Yapılan Samsung güncellemesi ile kullanıcılara Aralık ayı Android sürüm hata düzeltmelerinin sunulduğu öğrenildi.

Samsung'un yeni güncellemesi aynı zamanda güvenlik eksikliklerini de kapatmak için hazırlandı. Galaxy S8 ve S8+ modelleri için gelen güncelleme şuan Günek Kore ve ABD kullanıcıları için yayınlanmış durumda. Türkiye'de ise Galaxy Note 5 için güncelleme gönderildi.

S8 ve S8+ için android sürüm hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemesi gönderen Samsung, Note 5 modelini de unutmayarak bu model için de aynı güncellemeleri yayınladı.

Türkiye'de yayınlanan Galaxy Note 5 yazılım güncellemenin boyutu 278,95 MB olarak görülüyor. Cihaz kararlılık geliştirmeleri ve böcek onarımları, performans iyileştirmeleri ile birlikte hava durumu widgeti yenilendi.

samsung yazılım güncelleme

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samsung note 5 yazılım güncelleme