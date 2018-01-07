Dolby Atmos desteği ile iyileşme geliyor. Android 8.0 Oreo‘nun en son beta sürümüyle beraber, Samsung’un 2017 amiral gemisi ailesinin ses kalitesi iyileşecek.

Güncellemeden sonra tek üzücü yanı sadece Qualcomm Snapdragon 835’li cihazlarda kullanılabilir olması. Ayrıca Samsung‘un kendi Exynos 8895 çipsetli uluslararası modeller ise maalesef bu özellikten hiçbir zaman yararlanamayacak olmasıda kullanıcıları üzebilir.

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 güncelleme

Samsung Galaxy S8 plus güncelleme

Android 8.0