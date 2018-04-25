Samsung’un bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunacağı belirtilen Galaxy S9 Active isimli yeni cihazının teknik özellikleri ortaya çıktı. Ready Tricks isimli web site tarafından yayınlanan kaynağı bilinmeyen bir teknik özellik listesi, telefonun 4.000 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağına işaret ediyor.

Samsung, geçtiğimiz yılki amiral gemilerinden Galaxy S8 için de bir Active modeli satışa sunmuş ve bu cihazda da 4.000 mAh pile yer vermişti. Bu yılın amiral gemileri Galaxy S9 (3.000 mAh) ve S9 Plus (3.500 mAh) ise bu cihazdan daha ufak kapasiteli pillere sahipti.

Ready Tricks tarafından paylaşılan teknik özelliklere göre, Galaxy S9 Active 5,8 inç ekrana (1440 x 2960), sekiz çekirdekli Snapdragon 845 işlemciye, 4 GB belleğe, 64 GB hafızaya, 12 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip olacak.

Yeni Galaxy S9 Active’in standart modelden farklı bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Daha dayanıklı olmak üzere tasarlanan telefonun düz bir ekrana ve darbelere dayanıklı bir gövdeyle geleceği söyleniyor.

Sitenin isimsiz kaynağı, Galaxy S9 Active’in ağustos ayında satışa sunulacağını iddia ediyor. Galaxy S8 Active’in geçtiğimiz yılın ağustos ayında çıktığı düşünülünce, bu iddia kulağa bir hayli mantıklı geliyor.

Türkiye’deki kullanıcılar için kötü haber ise Samsung’un Active modellerini genellikle yalnızca ABD’ye ve AT&T abonelerine özel olarak satışa çıkarıyor olması. Galaxy S9 Active’in de bu geleneği sürdürmesi muhtemel.