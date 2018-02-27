Samsung tarafından MWC 2018'de resmen tanıtılan Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus modellerinin en dikkat çeken özelliklerinden biri de hiç şüphesiz AR Emoji özelliği oldu.

Daha önce çok benzer bir isimle, Animoji ismiyle, iPhone X'da teknoloji meraklılarının karşısına çıkan 3D Emoji özelliği, bu yönüyle bir anda akıllara “Samsung bu fikri Apple'dan mı kopyaladı?” sorusunu getirdi.

Bu sabah konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsung'un mobil kanadı CEO'su DJ Koh, Güney Koreli teknoloji devinin 3D emoji fikri üzerinde 2001 yılından bu yana çalıştığını, Galaxy S9 ile iPhone X'da bulunan 3D emoji özellikleri arasında isim benzerliği dışında çok da benzer bir kısmın bulunmadığını, bu teknolojinin tamamen Samsung'a ait olduğunu iddia etti.

iPhone X'da bulunan 3D emoji özelliği telefonda hazır halde bulunan ifadelerin, kullanıcının yüz şekline göre şekillenmesi mantığına dayanıyor. Samsung Galaxy S9'da tanıtılan özellik ise kullanıcının yüzünü telefona aktararak yeni bir emoji ortaya çıkarıyor. Bu durumda her iki teknoloji arasında gerçekten belirgin farkların olduğu söylenebilir.