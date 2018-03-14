Samsung Galaxy S9, bir önceki model olan Galaxy S8’den teknik özellikleri ve kabiliyetleri açısından çok fazla ayrışamıyor olsa da, akıllı telefon iPhone X’a ciddi bir rakip olmasını sağlayacak bazı özelliklere sahip.

Galaxy S8 ve Galaxy S9 arasındaki en büyük fark, yeni amiral gemisinin çok daha dayanıklı bir cihaz olması. Galaxy S9’un kasasında daha güçlü bir alüminyum alaşımı kullanarak metal çerçeveleri güçlendiren Samsung, ayrıca telefonun camını kalınlaştırarak Galaxy S9’u düşmelere daha dayanıklı bir cihaz haline getirdi.

Teoride Galaxy S9’u daha dayanıklı bir telefon yapan özellikler, JerryRigEverything isimli YouTube kanalı tarafından sınandı.

Yeni Galaxy S9 ve S9 Plus’ın ön ve arka yüzeylerinde cam malzeme kullanılmış olsa da, telefonun donanım fonksiyonlarının düşme gibi durumlarda sekteye uğramaması için cihazın tüm tuşlarında ve parmak izi sensöründe metal malzeme kullanmış. Yukarıdaki videoya, telefonun boyası kazındığında dış donanım bileşenlerinin metalle güçlendirilmiş olduğu görülüyor.

ESNEMİYOR, YAMULMUYOR

Samsung, önceki amiral gemilerinde AL 6013 alüminyum malzemesini kullanırken, Galaxy S9’da ilk kez daha sert ve dayanıklı olan AL 7003’e yer verdi. AL 7003, aşırı güç uygulandığında bile esnemiyor ve yamulmuyor. Bu sayede telefon, mobil cihazını arka cebinde taşımaya alışmış olan insanlar için bile güven teşkil ediyor.

JerryRigEverything kanalını takip edenler, buradaki esnetme testlerinde kimi akıllı telefon modellerinin ortadan ikiye ayrıldıklarını dahi görmüş olmalılar. Galaxy S9, tamamen cam yüzeyine rağmen esnemeyerek yayıncıdan tam not almayı başardı.

SUYA KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞTİRİLMİŞ

Samsung, kağıt üzerinde Galaxy S9’un suya karşı dayanıklılık seviyesini değiştirmeyerek, IP68 olduğunu belirtiyor. Ancak esnetme testinden ortaya çıkana göre, Galaxy S9 yoğun fiziksel baskı altında olduğu durumlarda bile yekpare kalmayı başarıyor. Yayıncı, bu durumdan telefonun bağlantı noktalarının suya karşı daha dayanıklı olduğu fikrini çıkarıyor. Birçok IP68 sertifikalı telefonun bu testlerden geçemediğini belirtmekte fayda var.

AĞIR SİKLET

Samsung, Galaxy S9’u bir hayli korunaklı ve dayanıklı bir telefon haline getirirken, ister istemez akıllı telefonun ağırlığını da artırdı. Öte yandan, telefonun yapısal malzemeleri kalınlaştırıldığından, Samsung mühendisleri Galaxy S9’a daha büyük bir pil koyacak yer bulamadılar.

İLK İNCELEME: GALAXY S9 VE S9+