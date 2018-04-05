Samsung, uzun bir süredir mini ailesini unutmuş gibiydi. Tam artık yenisi çıkmaz derken, art arda gelen sızıntılar mini serisinin yeni bir üyeye hazırlandığını gösteriyor.

Dün internete sızan Geekbench sonuçlarına göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, S9 Mini modeli üzerinde çalışıyor. Test sonuçlarına göre tek çekirdek performansından 1619 puan, çoklu çekirdek performansından ise 5955 puan almayı başaran bu telefon, 1,84GHz hızında 8 çekirdekli Snapdragon 660 yonga setiyle karşımıza çıkacak.

Grafik birimi olarak Adreno 512'ye sahip olması beklenen telefonda ayrıca 4GB RAM ve 2.750mAh'lık batarya bulunacak. Eğer Geekbench testinde SM-8750 model numarasıyla görünen telefon gerçekten Galaxy S9 mini modeliyse, Samsung kullanıcıları en son Galaxy S5’de karşımıza çıkan mini modelinden tam 4 yıl sonra ilk kez yeni bir mini modelini deneme fırsatı bulacak.