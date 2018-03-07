Samsung Galaxy S9 ve S9+ modelleri şubat ayının son günlerinde düzenlenen MWC 2018'de resmen tanıtılmış ve mart ayının başından itibaren de ön sipariş toplamaya başlamıştı. Bununla birlikte Samsung'a yakın kaynaklardan gelen haberlere göre, Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisinin ön sipariş sayıları hiç de iyi gitmiyor.

Samsung'un en büyük rakibi Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone X, satışa sunulduğu günden bu yana düşük satış rakamları konusunda eleştiri konusu olmuştu. Ancak görünen o ki artık bu eleştiri okları Samsung'a yönelecek. Bunun sebebi ise, gelen ilk bilgilere göre Samsung Galaxy S9 ve S9+ modelleri bir önceki amiral gemisi Galaxy S8'e göre %50 oranında daha az ön sipariş toplamış olması.

Samsung yetkililerinin Güney Kore'deki bir yayın organına yaptığı açıklamaya göre durum bu kadar kötü değil. Şirket yetkilileri düşüş oranının %10 ile %15 arasında olduğunu belirtiyor. Her iki durumda da Samsung Galaxy S9’un iPhone X’dan daha az satma ihtimalinin ufukta görünmesi, daha şimdiden Samsung mu Apple mı daha fazla çuvalladı sorularının sorulmasına neden oluyor.