Samsung tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemileri olan Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerinde seleflerine göre %20 oranında daha kalın Gorilla Glass 5 koruması kullandığı belirtilmişti.

Squaretrade isimli araştırma şirketi tarafından yapılan testlere göre Samsung Galaxy S9 ve S9+ modelleri serinin bir önceki modelleri olan Galaxy S8 ve S8+ modellerine göre daha iyi puanlar aldı.

Risk barını 0-100 arasında derecelendiren şirkete göre dayanıklılık azaldıkça, yani bir diğer anlatımla risk arttıkça aldığı puan da artıyor. Bunun anlamı puan ne kadar yüksekse, telefonun herhangi bir darbe karşısında hasar alma ihtimali de o denli yüksek.

Bu testler sonucunda Samsung Galaxy S9'a 71, Galaxy S9+'a ise 76 puan veren firma, geçtiğimiz sene yaptığı puanlamada Galaxy S8'e 76 Galaxy S8+'a ise 77 puan vermişti. Bu duruma göre Samsung'un yeni amiral gemilerindeki dayanıklılığın geliştirildiğini söyleyebiliriz. Ancak bu durum, Güney Koreli teknoloji devinin rakibi Apple'ı geride bıraktığı anlamına gelmiyor.

Apple'ın amiral gemisi modelleri için de aynı testleri uygulayan SquareTrade, bu modellerden iPhone 8'e 67, iPhone 8 Plus'a ise 74 puan vermişti.