Satış stratejisi gereği yeni akıllı telefonlarını öncelikle siyah ve beyaz renklerde satışa sunan Samsung, birkaç ay sonra yeni renk seçenekleriyle ürünün cazibesini artırıyor. Daha önce Galaxy S ve Note serilerinde de izlediği stratejiyi, Galaxy S9'da da kullanan Samsung, amiral gemisinin kırmızı renk alternatifini yayınladı.

Son derece şık gözüken kırmızı renkli Samsung Galaxy S9, maalesef yalnızca Çin'e özel olarak üretilmiş durumda. Bu bölgedeki satış politikasına büyük özen gösteren Güney Koreli firma, kırmızı Samsung Galaxy S9'un tanıtımında Çinli ünlü kadınları kullanıyor. Rengi haricinde hiçbir özelliği değişmeyen Galaxy S9'un kırmızı versiyonunun, dünyanın geri kalanıyla buluşup buluşmayacağı henüz belli değil. Samsung'dan farklı olarak Apple'ın kırmızı iPhone 8'leri tüm dünyada satışa sunduğunu da hatırlatalım.