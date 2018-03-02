Samsung'un Galaxy S9 için geliştirdiği yeni biyometrik doğrulama sisteminin güvenilirliği sorgulanıyor. Zira Samsung, mobil ödemeler için biyometrik doğrulama sistemini kullanmıyor ve firmanın yaptığı bu tercih, teknoloji devinin kendi yüz tarama teknolojisine güvenmediği düşüncelerini doğurdu.

Kilit ekranında daha hızlı sonuç veriyor ama...

Galaxy S9'un kilit ekranını açmak, iPhone X'un kilit ekranını açmaya kıyasla daha hızlı olsa da, Samsung'un güvenilirlikten çok hıza odaklanmış olması, kullanıcıların güvenlik konusunda endişe duymalarına yol açtı. Galaxy S9 ve S9 Plus'ın "Akıllı Tarama" adı verilen biyometrik doğrulama özelliği, iris taramasını yüz tanıma ile birleştiriyor. Sistem öncelikle yüzü tarıyor ve yüz taraması kilidi açmazsa, iris kontrolü devreye giriyor. Eğer iki tarama da başarısız olursa, her iki özellik de aynı anda tarama yaparak bir kombinasyon üzerinden kimliği doğruluyor ve bütün bunlar çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz sene Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın yüz tanıma teknolojisi, fotoğraf kullanılarak kandırılmıştı. İddialara göre S9 ve S9 Plus'ta da benzer bir yüz tanıma teknolojisi kullanıldığından, ciddi bir güvenlik açığına yol açmamak için mobil ödemelerde bu özellik kullanım dışı bırakıldı.

Global Data analisti Avi Greengart, "Yüz tanıma teknolojisi, Samsung'un Apple'ın gerisinde olduğu bir alandır. Apple, Face ID için büyük emek, zaman ve para harcadı..." dedi. Mobil güvenlik şirketi Lookout'un analisti Andrew Blaich ise konuya ilişkin "Samsung hıza önem vererek güvenlikten feragat etti..." yorumunda bulundu.