Samsung'un Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve S9+, saniyede 960 kare çekebilen ağır çekim özelliği, ışığa göre otomatik ayarlanabilen diyaframlı kamera ve iPhone X’un en beğenilen özelliklerinden Animoji benzeri AR Emoji ile dikkat çekiyor.

Habertürk Teknoloji adına Barselona'da bulunan Aytun Çelebi, Samsung'un yeni amiral gemilerine yakından baktı ve telefonların öne çıkan yeniliklerini aşağıdaki videoda inceledi:

Oynatıcıyı göremeyenler videoyu buradan seyredebilirler.

SAMSUNG GALAXY S9 TÜRKİYE ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

Türkiye’de shop.samsung.com/tr adresinden ön siparişe sunulan Galaxy S9 ve S9+’ın 16 Mart’ta mağazalarda satışa sunulacağı açıklandı. Lansman esnasında konuşma şansı bulduğumuz Samsung Türkiye yetkilileri ise telefonun bir hafta içerisinde ülkemizde olmasını bekliyor.

Telefonların Türkiye fiyatları da hemen belli oldu. Yalnızca 64 GB depolama seçeneğine sahip olan 5,8 inç boyutundaki Galaxy S9, ülkemizde 4.599 TL fiyatla satılacak. 64, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri sunan Galaxy S9+'ın fiyatı ise sırasıyla 5.199 TL, 5.399 TL ve 5.699 TL olacak.