Bugün internete düşen yeni bir benchmark listesi, şu ana kadar görülmemiş bir tabletin özelliklerinin de sızmasına neden oldu. SM-T835 model numarasıyla isimlendirilen tabletin Samsung Galaxy Tab S4'e ait olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Tab S3'ün model numarasının SM-825 olduğu düşünüldüğü zaman, bu cihazın yeni tabletin ismi olma ihtimali de kuvvet kazanıyor.

İnternete sızdırılan bu karşılaştırma verilerine göre, yeni tablet 10,5 inç büyüklüğünde ve 2560x1600 çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Sekiz çekirdekli Snapdragon 835 yonga setine sahip cihazda, Adreno 540 grafik işlemcisi ve 4GB RAM bulunuyor.

64GB dahili depolama alanına sahip tabletin arka yüzünde 12MP, ön yüzünde ise 8MP kamera mevcut. Kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çıkacak olan tabletin fiyatı veya kesin çıkış tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi yok.