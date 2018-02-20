Samsung'un patentini aldığı yeni teknoloji, sağlık sektörünü yakından ilgilendiriyor. Güney Koreli teknoloji devinin son hamlesine göre, yeni akıllı saat modellerine kan basıncı ölçme özelliği geliyor. Eğer akıllı saatler bu özelliğe kavuşursa, tansiyon aletleri de tarihe karışmış olacak.

Kalp atış hızını ölçme işlemi bugüne kadar birçok akıllı telefon ve saat tarafından yapılmıştı. Keza Samsung, Galaxy S5'ten bu yana çıkarttığı akıllı telefonlarda da nabız ölçme özelliği bulunuyor. Ancak bugüne kadar tansiyonu tam ve doğru olarak ölçebilen bir akıllı telefon veya saat mevcut değil.

Samsung tarafından patenti alınan yeni teknolojinin ilk olarak hangi akıllı saat modelinde kullanılacağı bilinmiyor. Bununla birlikte kulislerde dolaşan söylentiler, Gear S4 modelinde bu yeni teknolojinin var olacağı yönünde.

Her ne kadar Gear S4 fiyatı hakkında henüz net bir rakam telaffuz edilmemiş olsa da, yeni akıllı saat modelinin ağustos ayı içerisinde raflardaki yerini alması bekleniyor.