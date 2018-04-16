Seul merkezli SBS televizyonu, teknoloji devi Samsung'un sponsorluk anlaşması için yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etmek zorunda kalan IAAF Eski Başkanı Lamine Diack'ın oğlu Papa Massata Diack'ı lobici olarak kullandığını belirtti.

İddiaya göre, 2010-12 yılları arasındaki Diamond League yarışlarına 9.5 milyon dolarlık sponsorluk karşılığında bazı Olimpiyat Komitesi (IOC) üyelerinin 2018 Kış Olimpiyatları için Pyeongchang adaylığını desteklemesi istendi. Dönemin IAAF Başkanı Lamine Diack aynı zamanda IOC üyeliğine de sahipti.

SBS, bu iddiasına kaynak olarak Samsung ve Papa Massata Diack arasındaki email yazışmalarını gösterdi. Belgelerin, geçen yıl Samsung hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle yapılan Güney Kore savcılarının yaptığı baskından elde edildiği belirtiliyor.

Samsung ise iddiaları yalanlayarak SBS haberinin doğru olmadığını açıkladı. Şirketin, IAAF de dahil olmak üzere pek çok uluslararası sportif sponsorluk anlaşması yaptıklarını ve bunların yasal çerçevede olduğunu söylendi.

İDDİALAR GÜNEY KORE ESKİ BAŞKINA DEK UZANIYOR

Hatırlanacağı üzere Samsung'un tepe yöneticisi Lee Kun-hee muhafazakar başkan Lee Myung-bak hükümetnin affıyla yasa dışı finansal işlemler suçlamasıyla aldığı hükmün uygulanmasından kurtulmuştu. Sonrasında da Güney Kore'nin Pyeongchang kampanyasında aktif rol almıştı.

Daha önce iki kez adaylıkta başarılı olamayan Pyeongchang, 2011 yılında yarışı Münih ve Fransa'nın Annecy şehirlerinin önünde kazamayı başarmış ve 2018 Kış Olimpiyat oyunlarına da ev sahipliği yapmıştı.

Güney Koreli savcılar nisan ayı başında Başkan Lee Myung-bak hakkında Samsung ve başka kurumlardan rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Savcılar, Samsung'un rüşvet karşılığında Lee Kun-hee'nin affı da dahil olmak üzere çeşitli ayrıcalıklar elde ettiğini iddia ediyor.