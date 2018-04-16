Günümüzde internete bağlanma kabiliyeti olmaksızın geliştirilen telefonlar genelde çok basit teknik donanımlar ve özelliklere sahip oluyor. Aynı zamanda uygun fiyatlı da olan bu telefonlarla 90’ların cep telefonlarıyla yapılandan çok da farklı bir işlem yapmak mümkün değil. Buna karşı bir alternatif sunmak isteyen Samsung, hiçbir şekilde internete bağlanamayan yeni Galaxy J2 Pro modelini satışa sundu.

3G, LTE ve WiFi bağlantısı yapamayan yeni Galaxy’ler, modemlere sahip olmayan giriş seviyesi akıllı telefonlar. Güney Kore’de satışa sunulan telefonlar için özel bir kampanya yapan Samsung, ülkenin üniversite sınavlarına hazırlanan 18-21 yaşındaki öğrencilerin bu telefonları 30 Haziran’a kadar geri getirerek paralarını geri almalarını sağlıyor.

1,4 Ghz dört çekirdekli işlemci, 1,5 GB bellek ve 2,600 mAh pile sahip olan telefonun 4,9 inç boyutundaki Super AMOLED ekranı ise qHD çözünürlük sunuyor. 8 MP (arka) ve 5 MP (ön) olmak üzere iki kameraya sahip olan telefon, 199 won (185 dolar) karşılığında satışa sunuldu.

SAMSUNG HAKKINDA ŞOK İDDİA!