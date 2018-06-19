Samsung'un yıl sonunda piyasaya sürmesi beklenen Galaxy Note 9 hakkında söylentiler, yeni akıllı telefonun 512 GB depolama alanıyla geleceği yönünde. Güney Koreli kaynaklara göre Samsung, yeni akıllı telefonunda 64 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere 3 farklı depolama seçeneği sunacak.

Akıllı telefon piyasasında bir ilk olacak olan 512 GB'lık depolama alanı, ilk olarak geçtiğimiz ay konuşulmuştu. Şimdilerde ise sesler yükseldi ve Samsung'un yeni phablet'inde, konuşulduğu gibi dev bir depolama imkanı sunacağı söyleniyor. Ancak 512 GB'lık seçenek, herkesin ulaşabileceği bir opsiyon olmayacak. Zira Güney Koreli teknoloji devi, bu seçeneğin satışını sınırlayacak.

İddialara göre 512 GB'lık Samsung Galaxy Note 9, yalnızca Güney Kore ve Çin'de satılacak. Dünyanın geri kalanında ise 256 GB ve 64 GB'lık depolama kapasiteleriyle Note 9'lar alıcı bulacak. Cihazın ayrıca Exynos 9810 veya Qualcomm Snapdragon 845 yonga setiyle geleceği, 6,3 inçlik QHD+ ekrana sahip olacağı da söylentiler arasında.

Samsung Galaxy Note 9 hakkındaki iddiaların gerçekliği, ağustos ayında yapılacak etkinlikte açıklanacak. Ayrıca yeni Samsung Gear S4 akıllı saat de, yine aynı dönemde tanıtılacak...