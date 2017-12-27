Şubat ayında tutuklanan 49 yaşındaki Jay Y. Lee, Güney Kore’nin eski başkanı Park Guen-hye’ye rüşvet verdiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı. Mahkemeye çıkan Lee, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, Lee’nin verdiği rüşvetle şirketin en kârlı iş kolu olan Samsung Electronics’teki kontrolünü güçlendirdiğine karar verdi.

Seoul Yüksek Mahkemesi’nde görülen dava için kararının önümüzdeki ay açıklanması bekleniyor.

Ağustos ayında asliye mahkemesinde görülen dava, Lee’nin eski başkan Park’tan direkt olarak yardım istemediği sonucu çıkmıştı.

Lee’nin Samsung Group’un patronu olan babası Lee Kun-hee’nin yolundan devam etmesi ve teknoloji holdinginin yeni patronu olması bekleniyordu. Kun-hee, 2014 yılında baş gösteren sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Mahkemede babası hakkında konuşan varis, “Kendi kendime Lee Kun-hee, Samsung Group’un son patronu olacak diye düşünüyordum. Sık sık söylediğim gibi, birilerinin oğlu olarak tanınmak yerine kabiliyetleriyle bilinen bir iş adamı olmak istiyorum."

samsung

Jay Y. Lee

teknoloji