Samsunspor: 0 - Eskişehirspor: 4 | MAÇ SONUCU

Engin İpekoğlu'nun çalıştırdığı Samsunspor, Yücel İldiz'in teknik direktörlüğünü yaptığı Eskişehirspor'u TFF 1. Lig'in 14. haftasında konuk etti.

Konuk ekip 38. dakikada Chico Ofoedu'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakika sonunda soyunma odasına önde gitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Eskişehirspor, önce 60. dakikada Bruno Mezenga ile farkı 2'ye çıkardı sorna 63. dakikada Erkan Zengin'le skoru 3-0'a getirdi.

Mücadelenin sonlarına doğru bir kez daha sahneye Ofoedu çıktı. 78. dakikada rakip fileleri bir kez daha havalandıran Nijeryalı golcü kendisinin 2, takımının 4. golünü atarken bu sezonki gol sayısını 5'e çıkardı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Eskişehirspor, mcüadeleyi 4-0 kazanarak 3 puana ulaştı. Konuk ekip bu galibiyetle puanını 15'e çıkardı. Samsunspor ise 15 puanda kaldı.

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