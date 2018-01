13 | 28

"Her sene 20 Ocak gelince biraz hüzünleniyorum. Arkadaşlarımı ve hocamı çok özlüyorum. Aslında sadece bu günü 20 Ocak'ta anmamak gerekir. Her gün veya her ay anabiliriz. Şehit olan arkadaşlarımızın isimlerini stadyumda bazı kapılara vermeyi planlıyoruz. Bu olayı unutmamız mümkün değil."