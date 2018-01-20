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“Çarpışma anını çok iyi hatırlıyorum. Şoförümüz çok hızlı olduğu halde süratten değil karşıdaki diğer rahmetli olan kamyon şoförünün hatalı sollamasından dolayı oldu. Çarşambaspor otobüsünü yolda şakalaşarak geçmiştik. Bizim şansımız onlar oldu, o yoldan pek araba geçmiyordu. Onlar olmasa ölü sayısı kesin artardı.”