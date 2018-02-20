Engin İpekoğlu yönetimindeki Samsunspor, İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü'nü ağırladı.

Konuk ekip 22. dakikada Mehmet Umut Nayir'le 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısında son dakikalara girilirken ev sahibi penaltı kazandı. Topun başına geçen Göksu Türkdoğan hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da girdiği pozisyonları sonuçlandıramayınca maç 1-1 sona erdi. Son 6 maçın 5'inde puan kaybeden Ankaragücü, bir kez daha puan kaybetti ve 40 puanda kaldı.

Samsunspor ise 28 puana yükseldi.