Samsunspor'da olağanüstü kongre ertelendi

Atakum Kültür Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılan olağanüstü genel kurulda önce mali ve faaliyet raporları okundu. Oy birliği ile kabul edilen raporların ardından seçime gidilmeden önce delegelerden Hakkı Tomaç, "Uygun ortamda yapılacak yeni ve sağlıklı bir seçime kadar başkan Erkurt Tutu'nun göreve devam etmesi" talebiyle divan heyetine önerge verdi.
Bunun üzerine söz alan başkan Tutu, sağlık problemleri nedeniyle aday olmayacağını ve başkanlık yapacak gücünün bulunmadığını belirtti.
Samsunspor'un 3 yıl boyunca ekonomik durumunu düzeltmeye çalıştıklarını aktaran Tutu, "Bu süreçte kulübün eski futbolcu ve yönetici alacaklarına yönelik büyük miktarda ödeme yaptık. Bugün kulübün 42 milyon lira borcu bulunuyor. Ancak acilen mevcut futbolculara 4,5 milyon liraya ve Türkiye Futbol Federasyonunda kapalı olan transfer tahtasının da açılması için 1,5 milyon liraya ihtiyaç var. Biz bunu temin edemeyeceğimiz için aday olmadık. Yeni bir yönetim kurulunun seçilip bu sorunların üstesinden gelmesini talep ederek genel kurul kararı aldık. Umarım benden sonraki arkadaşlar bu desteği bulur." ifadelerini kullandı.
Konuşması sırasında zaman zaman duygulu anlar yaşayan Tutu, konuşmasını bitirmesinin ardından rahatsızlanarak salondan ayrıldı.
Divan Kurulu, kulüp başkanlığına adaylıklarını açıklayan eski antrenör Mehmet Ali Çınar ile eski futbolcuların, üyelikleri bulunmadığı için hazırladıkları yönetim kurulu listesini kabul etmedi.
Öte yandan Samsunspor delegesi İzzet Altuntaş'ın konuşması sırasında ise mevcut yönetim kurulu üyeleri ile Altuntaş arasında yaşanan sözlü tartışma, divan başkanı Ediz Durmuş Bilgin'in müdahalesiyle büyümeden son buldu. Bazı delegelerin kendi arasında sözlü tartışma yaşaması nedeniyle genel kurul 4 saat sürdü.
Tartışmaların ardından Hakkı Tomaç'ın verdiği önerge kabul edilerek, kongre ertelendi.
Oy birliği ile alınan kararla mevcut Başkan Erkurt Tutu ve yönetim kurulunun, en fazla 6 ay daha görevde kalacağı kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.