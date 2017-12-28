Samsunspor'da olağanüstü kongre ertelendi

Atakum Kültür Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılan olağanüstü genel kurulda önce mali ve faaliyet raporları okundu. Oy birliği ile kabul edilen raporların ardından seçime gidilmeden önce delegelerden Hakkı Tomaç, "Uygun ortamda yapılacak yeni ve sağlıklı bir seçime kadar başkan Erkurt Tutu'nun göreve devam etmesi" talebiyle divan heyetine önerge verdi.

Bunun üzerine söz alan başkan Tutu, sağlık problemleri nedeniyle aday olmayacağını ve başkanlık yapacak gücünün bulunmadığını belirtti.

Samsunspor'un 3 yıl boyunca ekonomik durumunu düzeltmeye çalıştıklarını aktaran Tutu, "Bu süreçte kulübün eski futbolcu ve yönetici alacaklarına yönelik büyük miktarda ödeme yaptık. Bugün kulübün 42 milyon lira borcu bulunuyor. Ancak acilen mevcut futbolculara 4,5 milyon liraya ve Türkiye Futbol Federasyonunda kapalı olan transfer tahtasının da açılması için 1,5 milyon liraya ihtiyaç var. Biz bunu temin edemeyeceğimiz için aday olmadık. Yeni bir yönetim kurulunun seçilip bu sorunların üstesinden gelmesini talep ederek genel kurul kararı aldık. Umarım benden sonraki arkadaşlar bu desteği bulur." ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında zaman zaman duygulu anlar yaşayan Tutu, konuşmasını bitirmesinin ardından rahatsızlanarak salondan ayrıldı.

Divan Kurulu, kulüp başkanlığına adaylıklarını açıklayan eski antrenör Mehmet Ali Çınar ile eski futbolcuların, üyelikleri bulunmadığı için hazırladıkları yönetim kurulu listesini kabul etmedi.

Öte yandan Samsunspor delegesi İzzet Altuntaş'ın konuşması sırasında ise mevcut yönetim kurulu üyeleri ile Altuntaş arasında yaşanan sözlü tartışma, divan başkanı Ediz Durmuş Bilgin'in müdahalesiyle büyümeden son buldu. Bazı delegelerin kendi arasında sözlü tartışma yaşaması nedeniyle genel kurul 4 saat sürdü.

Tartışmaların ardından Hakkı Tomaç'ın verdiği önerge kabul edilerek, kongre ertelendi.

Oy birliği ile alınan kararla mevcut Başkan Erkurt Tutu ve yönetim kurulunun, en fazla 6 ay daha görevde kalacağı kaydedildi.

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